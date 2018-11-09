رابط HD | مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطيع HD | لينك بين سبورت HD | يلا شوت لايف | كول كورة HD

توًج نادي القرن في موسم 2013 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كانت أخر مرة توج بها فريق الأهلي، ونجح المارد الأحمر فى وقتها اقتناص اللقب الثامن على حساب أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقى، بعد التعادل ذهاباً 1/1 فى جنوب أفريقيا، والفوز 2/0 فى الجبل الأخضر بالقاهرة.





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في مواجهة نارية يلتقي فريقي الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة 9 نوفمبر، على ملعب رادس في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال إفريقيا 2018.





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مقدمة عن اللقاء:

نجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، ليقطع شوطا كبيرا في الفوز باللقب، ويقترب من العودة للعب في مونديال الأندية بعد غياب 5 سنوات.





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على الجانب الأخر أصبح الترجي التونسي مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على حظوظه في الفوز بالأميرة السمراء.





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ويغيب عن مباراة اليوم الثلاثي المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي وثنائي الترجي فرانك كوم والذوادي بسبب الإيقاف.





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ويشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات ديسمبر المقبل.





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تاريخ المواجهات:

وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.





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التاسعة يا أهلي :

في حالة تتويج الأهلي باللقب المرتقب سيكون هذا اللقب هو التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، حيث سبقه 8 ألقاب جاءت في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013





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أرقام قياسية بالجملة:

مع اقتراب الأهلي من الفوز باللقب، هناك العديد من الأرقام القياسية التي تطارد الأهلي، حي سيصبح حسام عاشور ثالث لاعب في التاريخ يفوز بلقب دوري الأبطال في العالم بعد وائل جمعة نجم الاهلي السابق ولاعب ريال مدريد في الستينيات بينتو،وأيضا سيعادل كارتيرون رقم الثنائي محمود الجوهري وفولترون بالفوز بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.



