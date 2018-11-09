الآن| موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي يلاشوت
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:43 معمرو عادل
موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي يلاشوت
يدخل فريق النادي الأهلي، مواجهة مصيرية، أمام نظيره الترجي التونسي، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام فى التاسعة مساء -بتوقيت القاهرة-، اليوم الجمعة، على ملعب رادس بتونس.
يدخل فريق النادي الأهلي، مواجهة مصيرية، أمام نظيره الترجي التونسي، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام فى التاسعة مساء -بتوقيت القاهرة-، اليوم الجمعة، على ملعب رادس بتونس.
وتذاع المباراة على قناة "بين إن سبورت" المشفرة، وهي صاحبة الحق في إذاعة المباراة بالشرق الأوسط والدول العربية.
فيما أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف"، عن 9 قنوات مفتوحة ناقلة للمباراة على عدد من الأقمار الصناعية، وهى كل من قناة "ORTB" من بنين، وقناة "RTB" من بوركينا فاسو، وقناة "CRTV" من الكاميرون، وقناة "RTI" من كوت ديفوار، وقناة "TGB" من غينيا الاستوائية، وقناة "ORTM" من مالى، وقناة "RTNC" من جمهورية الكونغو، وقناة "RTS" من السنغال، وقناة "TVT" تيلى ساحل، من توجو.
وجميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر ياه سات، كما أنها متوفرة على ترددات 10977 أفقى، و12604 أفقي، و10804 أفقى، و12521 أفقي على قمر يوتلسات 16.
موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي التونسي يلاشوت
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