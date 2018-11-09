لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 9-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه الذى يواجه الترجى التونسي مساء اليوم الجمعة وبالتحديد فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، والتى تأتى فى إياب الدور النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا، عقب انتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف واحد.

ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن تشكيل الأهلى فى مواجهة الترجى الليلة لن يخرج عن محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى.

وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب على أن يقود الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن .