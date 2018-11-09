لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين لايف

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الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:41 معمرو عادل
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين لايفساعات قليلة تفصلنا عن مباراة عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يكون الأهلي ضيفاً على ملعب رادس أمام الترجي التونسي لملاقاته بعد الفوز عليه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة مقابل هدف واحد، حيث أنه خلال الفترة الحالية يحتاج النادي الأهلي إلى الفوز أو التعادل في المباراة باي نتيجة آو إن يحصل على الهزيمة ولكن بهدف واحد دون رد، حتى يتم تتويج النادي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي المصري.
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مباراة نادي الأهلي والترجي التونسي
وبالنسبة لنادي الترجي التونسي فانه يحتاج إلى الحصول على هدفين فقط دون رد حتى يتوج في دوري أبطال أفريقيا كبطل الدوري للمرة الثالثة في تاريخه الكروي، حيث أن فريق الترجي التونسي قد خاض عدة مباريات سابقة خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا، حيث خاض 7 مباريات على ملعبهم وسجلوا من خلالهم 19 هدف متمثلين في الأتي:
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كانت المباراة الأولي لنادي الترجي التونسي في الدور التمهيدي في ملعب رادس، حيث تم هزيمة فريق الوئام الموريتاني بخمس أهداف نظيفة دون رد من الفريق المقابل.
وجاءت المباراة الثانية في دوري أفريقيا في الدور 32، حيث فاز فريق الترجي التونسي بصعوبة بالغة طوال المباراة حيث سجل هدف واحد على نظيره فريق جورماهيا الكيني دون رد.
وأما في دور المجموعات فقد سجل فريق الترجي التونسي خلال مباراتين 7 أهداف بواقع 4 أهداف في شباك تاونشيب رولرز، ثم أحرز 3 أهداف في فريق كمالا سيتي.
وأما خلال الربع النهائي من الدوري فقد سجل الفريق هدفين في شباك فريق النجم الساحلي.
ثم أحرز فريق الترجي التونسي أربعة أهداف في مرمى أول أغسطس الانجولي.
وأما الأمر الذي يدعو للتفاؤل خلال اللقاء بان النادي الأهلي خلال مشواره في البطولة كان الفريق الوحيد الذي منع الترجي التونسي من هزيمته وهز شباكه في المباريات خلال الجولة الخامسة عند لقائهما في دور المجموعات.
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