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مباراة الاهلي والترجي "المارد الاحمر" live مباشر كورة ستار|مباراة الاهلي والترجي "الشياطين الحمر" بث مباشر يلا شوت

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:40 م
مباراة الاهلي والترجي المارد الاحمر live مباشر كورة ستار|مباراة الاهلي والترجي الشياطين الحمر بث مباشر يلا شوت
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عيد طارق
 

مباراة الاهلي والترجي "المارد الاحمر" live مباشر كورة ستار|مباراة الاهلي والترجي "الشياطين الحمر" بث مباشر يلا شوتإ

نجاز شخصي للمدربين

يسعى بارتيس كارتيرون المدرب الفرنسي للأهلي لتحقيق إنجاز شخصي في عالم التدريب بحصوله على لقب البطولة مع ناديين مختلفين، حيث كانت المرة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي نسخة 2015 عندما أقصى فريق اتحاد الجزائر.

على الجانب الاخر، فمعين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي تسلم المهمة في وقت صعب بعد إقالة خالد بن يحيى عقب خسارة كلاسيكو تونس أمام الصفاقسي بثنائية نظيفة والذي أقيم في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري المحلي.

ويسعى الشعباني لتحقيق أول إنجاز له رفقة فريق باب سويقة بإهداء اللقب للفريق التونسي الذي على مشارف الاحتفال بمئويته الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة.


من المنتظر أن يدفع المدرب باللاعب سعد بقير أساسيا كصانع ألعاب، بجانب لاعبي الارتكاز فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي، فيما ينتظر أن يعوض الذوادي زميله محمد علي اليعقوبي.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY

يستضيف ملعب رادس مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مباراة الأهلي والترجي فى إياب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والترجي اليوم:-
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لهذه المباراة كتالى : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى، وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب على أن يقود الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن.

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