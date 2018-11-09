مباراة الاهلي والترجي "المارد الاحمر" live مباشر كورة ستار|مباراة الاهلي والترجي "الشياطين الحمر" بث مباشر يلا شوت

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نجاز شخصي للمدربين

يسعى بارتيس كارتيرون المدرب الفرنسي للأهلي لتحقيق إنجاز شخصي في عالم التدريب بحصوله على لقب البطولة مع ناديين مختلفين، حيث كانت المرة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي نسخة 2015 عندما أقصى فريق اتحاد الجزائر.

على الجانب الاخر، فمعين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي تسلم المهمة في وقت صعب بعد إقالة خالد بن يحيى عقب خسارة كلاسيكو تونس أمام الصفاقسي بثنائية نظيفة والذي أقيم في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري المحلي.

ويسعى الشعباني لتحقيق أول إنجاز له رفقة فريق باب سويقة بإهداء اللقب للفريق التونسي الذي على مشارف الاحتفال بمئويته الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة.



