د. رشا سمير تستضيف فاروق حسني في صالون إحسان عبد القدوس.. 11 نوفمبر

تجدد أسرة صالون إحسان عبد القدوس الثقافي اللقاء بمتابعي الصالون ورواده من خلال ندوة شهر نوفمبر التي سوف تُعقد يوم الأحد القادم ١١ نوفمبر في تمام الساعة ٧ مساءً بنادي الجزيرة الرياضي.





وتستضيف الروائية د.رشا سمير المسئولة عن إدارة الصالون معالي وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني في ندوة بعنوان: (الثقافة في قفص الإتهام) تفتح الندوة باب النقاش أمام الوزير للحديث عن إنجازاته في وزارة الثقافة والتحديات التي واجهته في التطوير الذي أضافه للمناطق الأثرية رغم ضعف إمكانيات الوزارة.





كما سيتحدث الوزير عن رحلته مع الفن التشكيلي ورأيه عن المشهد الثقافي في مصر من خارج المنظومة.. عن سبب إختيار الفنان فاروق حسني للندوة.





وتقول الروائية رشا سمير: أرى أن الوزير الأسبق فاروق حسني من أهم إن لم يكن أهم من تولى حقيبة وزارة الثقافة، كما أنه يجمعني به صداقة شخصية وأتابع أعماله الفنية وإصراره على عمل معارض للوحاته تجمع كل المهتمين بالفن داخل مصر وخارجها..كنت ولازلت أرى أن بصمته فى وزارة الثقافة وإصراره على التواجد حتى بعد أن ترك المنصب السياسي حكاية تستحق أن تُروى.