يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والترجي بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد والترجي مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:38 معمرو عادل
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والترجي بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد والترجي مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shootننشر لكم توقيت مباراة الأهلي اليوم ضد الترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، حيث نقدم جدول بمواعيد مباريات الأهلي في الدوريات والمسابقات المختلفة بين دوري الأبطال الأفريقي، والدوري العام المصري، وكذلك البطولة العربية، حيث ينافس النادي الأهلي كعادته علي جميع البطولات التي يشارك بها حيث يعد النادي الأهلي هو أقوي وأكثر الأندية الأفريقية تحقيقاً للبطولات، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تقارير شاملة بتوقيت مباريات الأهلي ونتائج وموقف الفريق في البطولات المختلفة التي يشارك فيها.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والترجي بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد والترجي مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot
موقيت مباراة الأهلي اليوم ضد الترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018
نقدم لكم موعد مباراة الأهلي اليوم حيث يخوض الأهلي لقائه القادم أمام الترجي التونسي في مباراة العودة من نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، وتعتبر مباراة الأهلي والترجي مباراة مصيرية للفريقين، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الأهلي على ملعب برج العرب بنتيجة 3-1، ويقام اللقاء اليوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية و يذاع اللقاء علي قناة بي إن سبورت المشفرة، وفيما يلي جدول به مواعيد مباريات الأهلي القادمة الرسمية في مختلف البطولات.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والترجي بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد والترجي مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot
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