مشاهدة مباراة الأهلي والترجي– بث مباشر الأهلي والترجي– الان مجانا beIN SPORTS 

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ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالنجمة التاسعة؟

ويحتاج الفريق التونسي للفوز بفارق هدفين للحفاظ على حظوظه في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

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عقدة أزلية تطارد الترجي أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

ويواجه الترجي عقدة أزلية أمام الأهلي قبل مواجهة اليوم، حيث لم ينجح أبناء "باب سويقة" في تحقيق أي انتصار على الأهلي منذ 30 يوليو 2011، في المباراة التي انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا نسخة 2011، أي قرابة 2660 يوما.