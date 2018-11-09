"البدوي" يصل حزب الوفد للإدلاء بصوته في انتخابات الهيئة العليا (صور)

وصل الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، قبل قليل، إلى المقر الرئيسي للحزب، للإدلاء بصوته في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وذلك لاختيار 50 عضوا من بين المرشحين والبالغ عددهم 116 مرشحا، واختيار 5 للسكرتارية الوفدية.





وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي تتم من خلال الدعوة للجمعية العمومية لأعضاء الحزب على مستوى محافظات الجمهورية، ويدعوا لها رئيس الحزب كل 4 سنوات وفقا للائحة الحزب الداخلية.