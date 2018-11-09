taraj مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم|كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجيbein sport(نهائى افريقيا)مباشر

ومن المقرر أن تفتح أبواب الملعب فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت تونس، أى قبل انطلاق اللقاء بـ5 ساعات وغلقها فى تمام الساعة 18:30، ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، ليسدل الستار على الموسم الحالي بالإعلان عن عريس جديد لأندية القارة السمراء.

واستطاع الأهلي أن يفوز على الترجي في مباراة الذهاب التي اقيمت في استاد الجيس ببرج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضع يدًا على الأميرة السمراء قبل لقاء الإياب.

وكان الأهلي قد أنهى مرانه الأخير على ملعب رادس مساء أمس، والذي حرص خلاله الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة اليوم.

ويخوض الأهلي المباراة وسط أجواء متوترة خاصة بعد البيان الذي أصدره الاتحاد الإفريقي مساء أمس، ووصف فيه كارتيرون بالمتواطئ مع وليد آزارو مهاجم الفريق الموقوف عن المشاركة في مباراتين إفريقيتين بسبب تمزيقه لقميصه في مباراة الذهاب للتحايل على حكمها مهدي عبيد من أجل الحصول على ضربة جزاء.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport (نهائى افريقيا) مباشر





موعد مباراة الاهلى والترجى اليوم تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت تونس، لتلتفت أنظار ملايين الجماهير الإفريقية نحو شاشات التليفزيون التي ستبث اللقاء على الهواء مباشرة. ويدير الإثيوبي باملاك تيسيما المباراة تحكيميًا بعد أن اختاره الاتحاد الإفريقي عقب اعتذار الجامبي باكاري جاساما. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا تذاع مباراة الأهلي والترجي في النهائي على قناة Beinaport HD 1 باعتبار الشركة القطرية المالك الحصري لحقوق بث المباريات في منطقة الشرق الأوسط.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport (نهائى افريقيا) مباشر