إيمي سالم تساند الأهلي: "شد حيلك"
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:23 مالفجر الفني
ساندت الفنانة إيمي سالم، ناديها المفضل الأهلي المصري في مباراته اليوم أمام فريق الترجي التونسي، في إياب نهائي أبطال أفريقيا.
وكتبت "سالم" عبر تغريدة لها على "تويتر": "شد حيلك يا أهلي".
ويخوض الأهلي الليلة لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية قد شهدت فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها وليد سليمان «هدفين»، وعمرو السولية هدفا.
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