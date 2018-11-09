إيمي سالم تساند الأهلي: "شد حيلك"

ويخوض الأهلي الليلة لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية قد شهدت فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها وليد سليمان «هدفين»، وعمرو السولية هدفا.