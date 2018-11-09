Red Devils يلا شوت ماتش الاهلي..مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف اون لاين
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:26 معيد طارق
تحظي بعثة فريق الاهلي بتامين أعلى مستوى لبعثة الأهلي في تونس، خلال تحركها اليوم من فندق الإقامة إلى ملعب رادس لخوض لقاء الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا .
Final افريقيا اتفرج لايف HD|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر 9-11-2018 نهائي دوري ابطال افريقيا 2018-كول HD
يلا شوت ماتش الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف اون لاين | بث حي
سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى الترجي التونسى والأهلى المحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب "رادس"، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وعنونت الإذاعة البريطانية فى تقريرها عن المباراة "الأهلى والترجى: هل يواصل بطل مصر تفوقه أفريقيا أم يحقق بطل تونس لقبه الثالث؟".
يلا شوت ماتش الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف اون لاين | بث حي
وقالت إن الترجي والأهلي سيخوضان مباراة صعبة للغاية من الناحية الفنية، خاصة فى ظل تحديات تتعلق بالتحكيم أيضاً، مشيرة إلى أن الأهلى يحتاج للتعادل بأى نتيجة، أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف واحد فقط، للحصول على كأس دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.
وكان الأهلى تغلب على الترجى التونسى فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى على ملعب "برج العرب" بنتيجة 3 – 1.
يلا شوت ماتش الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف اون لاين | بث حي
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