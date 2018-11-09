Match Ahly يلا شوت ماتش الاهلي..مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف اون لاين

يتجدد اللقاء من جديد بين الأهلي المصري، والأندية التونسية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الأراضي التونسية الخضراء، من جديد مساء الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي لعب أربع نهائيات من قبل أمام الفرق التونسية، كانت له الغلبة في ثلاث منها وابتسمت الساحرة المستديرة للفرق التونسية مرة وحيدة وكانت للنجم الساحلي.



