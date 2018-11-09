Global Al Ahly.. كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان|اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر

سيشهد هذا النهائي الظهور الثاني فقط لحكم الفيديو المساعد في المسابقة، بعدما ظهر لأول مرة في لقاء الذهاب، الجمعة الماضية، وسط جدل تحكيمي، بعد احتساب ضربتي جزاء لأصحاب الأرض

تأمين كامل لبعثة الأهلي والجماهير خلال لقاء الترجي

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| الآن Al Ahly

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي،

نهائي دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي سيحل ضيفًا على الترجي التونسي، مساء غدٍ الجمعة، نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس في العاصمة تونس.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| الآن Al Ahly

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان.

الهجوم: إسلام محارب، مروان محسن، أحمد حمودي.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| الآن Al Ahly

الأهلي يسعى لتفادي الخسارة بهدفين دون رد من الترجي، من أجل معانقة الأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه، بعد انتهاء مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف واحد.



