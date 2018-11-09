وائل جسار: غنائى فى مهرجان الموسيقى العربية شرف

بعد غياب عدة سنوات عن الغناء بدار الأوبرا المصرية عاد الفنان اللبنانى وائل جسار هذا العام ليشارك فى حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الحالية، وشارك فيها عدد كبير من النجوم من بينهم صابر الرباعى ومدحت صالح ومروى ناجى والختام للنجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى.





عن سر العودة والغياب رد جسار: «الغناء داخل كيان كبير، بحجم دار الأوبرا المصرية، يعد شرفاً لكل فنان عربى، وكنت أتمنى بالفعل أن أفعل ذلك منذ فترة وفعلتها هذا العام، حينما وجدت المناسبة، لأن الوقت لم يسمح لى بذلك طوال العام الماضى، ولم أتردد مطلقا، لأنى أعتبر الغناء بدار الأوبرا المصرية شهادة نجاح لأى مطرب عربى.



