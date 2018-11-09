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أرامكو السعودية: العلاقة مع روسيا ستبلغ آفاقاً جديدة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:14 م
أرامكو السعودية: العلاقة مع روسيا ستبلغ آفاقاً جديدة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، المنتجة للنفط، أمين الناصر، اليوم الجمعة، إن علاقة الشركة مع روسيا ستنمو في الوقت الذي يمضي فيه الجانبان قدماً في مشاريع تعاون.

وقال الناصر، خلال وضع حجر الأساس لمركز بحثي جديد لأرامكو السعودية لتقنيات قطاع المنبع في موسكو: "المناقشات الجارية مع عدة مؤسسات رائدة ومرموقة في قطاع الطاقة الروسي من شأنها أن تنقل علاقاتنا التجارية المشتركة مع روسيا وشركات الطاقة الرئيسة بها، إلى آفاق جديدة".

جاءت تصريحات الناصر في بيان للشركة.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن الناصر قوله في وقت سابق، إنه يعتزم بحث شراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع لنوفاتك الروسية، مع رئيس الشركة في موسكو اليوم.

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