هل تعيش يارا قصة حب مع طليق نجوى كرم؟

حالة جدل أثيرت حول المطربة يارا، بعدما تم تداول صورة لها قامت هى بنشرها عن طريق الخطأ ثم حذفتها على الفور، تكشف الصورة تواجدها داخل أحد المتاجر فى إسبانيا، أثناء قضاء إجازة صغيرة هناك، وظهر زوج الفنانة نجوى كرم الأسبق رجل الأعمال فيليب زيادة، وتعرف عليه الجمهور بعدما ظهر فى مرآه داخل المتجر وكان يلتقط الصورة ليارا.





جمهور يارا فوجئ بحذف الصورة مباشرة، وبعدها قامت بنشرها مرة أخرى، لكن بعد قطع الجزء الذى يظهر فيه.



