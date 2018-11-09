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هل تعيش يارا قصة حب مع طليق نجوى كرم؟

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:21 م
هل تعيش يارا قصة حب مع طليق نجوى كرم؟
المطربة يارا
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دينا منير
 
حالة جدل أثيرت حول المطربة يارا، بعدما تم تداول صورة لها قامت هى بنشرها عن طريق الخطأ ثم حذفتها على الفور، تكشف الصورة تواجدها داخل أحد المتاجر فى إسبانيا، أثناء قضاء إجازة صغيرة هناك، وظهر زوج الفنانة نجوى كرم الأسبق رجل الأعمال فيليب زيادة، وتعرف عليه الجمهور بعدما ظهر فى مرآه داخل المتجر وكان يلتقط الصورة ليارا.

جمهور يارا فوجئ بحذف الصورة مباشرة، وبعدها قامت بنشرها مرة أخرى، لكن بعد قطع الجزء الذى يظهر فيه.

اللافت للانتباه كان خاتم اليد أو «المحبس» الذى ترتديه يارا فى يديها اليمنى، وظهرت به أكثر من مرة، ما جعل الجمهور يتقدم لها بالتهانى. يشار إلى أن رجل الأعمال، فيليب زيادة، مطلق، ولديه طفلان، وارتبط اسمه من قبل، بالفنانة نجوى كرم، إذْ تردّدت إشاعات قوية، أنه الشاب الأصغر منها سنًا صاحب الجنسية الأمريكية الذى أعلنت فى أحد البرامج، أنها تعيش قصة حب معه، وليس لديها مانع بالارتباط به.
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