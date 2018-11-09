منى الشاذلى انفردت بأول لقاء حصرى مع إليسا بـ100 ألف دولار

100 ألف دولار هو الأجر الذى حصلت عليه الفنانة إليسا، فى حلقة برنامج «معكم منى الشاذلى»، على قناة CBC، بعدما طلبت 120 ألف دولار وتم التفاوض مع إدارة أعمالها حتى خفضت 20 ألف دولار، كانت إليسا قررت من قبل أنها ستظهر مرة واحدة للحديث عن رحلة مرضها، ووافقت على الظهور فى الحلقة مع منى الشاذلى، بمناسبة وجودها فى مصر هذه الأيام، واشترطت ألا يطلب منها الغناء بشكل مباشر على الهواء على أن تظهر على جزءين وعدم الحديث عن أى قصص فنية.