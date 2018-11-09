مخطط الزمالك الجديد لضم مؤمن زكريا في يناير

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن الإتصال بمؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي في الأيام الماضية من مسئول بارز في النادي وذلك عقب استبعاده من رحلة تونس وخوض مباراة الترجي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشددوا على اللاعب بتمسكهم بالحصول على خدماته والتأكيد على رغبتهم القوية في إتمام الصفقة والحصول على التقدير المالي المناسب له.





واستفسر مسئولو الزمالك من اللاعب عن أسباب عدم التجديد حتى الآن.





وطلب المسئول الزملكاوي من اللاعب محاولة التفاوض مع مسئولي الأهلي ومنحه الإستغناء الخاص بشكل ودي في يناير القادم والتنازل عن باقي مستحقاته المالية لإغرائهم للموافقة على طلبه وعدم الإنتظار لنهاية الموسم، أو وضع خطة أخرى تتمثل في جلب عرض عربي له في يناير القادم والضغط على مسئولي الأهلي بتحقيق مكسب مالي من ورائه بدلًا من الرحيل المجاني على أن ينتقل بعدها إلى الزمالك.