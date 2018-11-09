كورة ستار link - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 دوري ابطال افريقيا | لايف HD





غادر منذ قليل مطار القاهرة ثنائي النادي الأهلي أحمد فتحي، ومؤمن زكريا، اليوم الجمعة، إلى تونس، وذلك من أجل دعم فريقهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونسي.

ويغيب أحمد فتحي عن مباراة الإياب، عقب الإصابة لتي تعرض لها في مباراة الذهاب والتي لم يتمكن من استكمال المباراة حينها، وخرج ليحل بدلاً اللاعب محمد هاني المتوقع أن يشارك بشكل أساسي اليوم.

كورة ستار link - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 دوري ابطال افريقيا | لايف HD

على الجانب الأخر، فأن غياب مؤمن زكريا عن المباراة، بسبب قرار استبعاد المدير الفني باتريس كاتيرون، والذي قرر ابعاد اللاعب لأسباب فنية.





ويواجه الأهلي الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، في المواجهة التي تأتي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. كورة ستار link - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 دوري ابطال افريقيا | لايف HD وتقام المباراة على ملعب رادس، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب في برج العرب والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يغيب أحمد فتحي عن مباراة الإياب، عقب الإصابة لتي تعرض لها في مباراة الذهاب والتي لم يتمكن من استكمال المباراة حينها