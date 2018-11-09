مفاجأة Rades رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | ALAHLY | Youtube يلا شوت

خاض الأهلي فقرة بدنية خفيفة بفندق الإقامة، اليوم الخميس، للتغلب على الإجهاد قبل خوض المران الرئيسي، مساءً، بإستاد رادس الذي يستضيف اللقاء.

رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | ALAHLY | Youtube

تعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري للاختراق من قبل قراصنة "هاكرز"، إذ وضع المخترقون صورة لجمهور الفريق التونسي على الصفحة الرئيسية للموقع.





وقام مخترقو الموقع الرسمي للأهلي بوضع صورة للجمهور التونسي مع خبر بعنوان فوز الترجي على الأهلي 5-0، قبل ساعات من مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في العاصمة التونسية، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري.





وتم تغيير الشعار الخاص بالعملاق المصري الأحمر، ليتم وضع صورة لجماهير "الدم والذهب"، بالإضافة إلى وضع خبر بعنوان الترجي التونسي ينتصر على الأهلي بنتيجة 5-0.

رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | ALAHLY | Youtube

ولم تصدر أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة، عن اختراق الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لكن مواقع مصرية رحجت أن يكون القراصنة من مشجعي النادي التونسي.





ويلعب الأهلي أمام الترجي التونسي الجمعة في العاصمة التونسية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | ALAHLY | Youtube

ويدخل الأهلي اللقاء متقدما 3-1 بعد فوزه في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، علما أن أحداث المباراة شهدت كثيرا من الجدل بسبب احتساب ضربة جزاء "غير صحيحة" للأهلي، بحسب الصحف التونسية.