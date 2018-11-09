القبض على 3 هاربين من السجن المؤبد في القليوبية

ألقت مباحث تنفيذ الاحكام بالقليوبية، القبض على ثلاث أشخاص هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، تم التحفظ على، المتهمين وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





كان اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام ضباط مباحث تنفيذ الاحكام، بحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الاحكام القضائية، وأسفرت الحملة عن ضبط المدعوه" نعمه س م " 27 سنه ومقيمه دائرة قسم الخصوص، والمحكوم عليه في القضية رقم 8276 لسنة 2018م جنايات القسم – مخدرات، كلى رقم 1269 لسنة 2018م، بالسجن المؤبد وغرامة 10 الف جنيه، و"عبدالله. ع.ض "39 سنهةعاطل ومقيم القلج – دائرة مركز الخانكه، المحكوم عليه في القضية رقم 17861 لسنة 2016م جنايات قسم الخانكه مخدرات، كلى رقم 5146 لسنة 2016م حصر رقم 703 لسنة 2017م، بالسجن المؤبد وغرامة 10 الف جنيه، و" مصطفي ف م " 20 سنه سائق ومقيم منشية العمار – دائرة مركز طوخ،والمحكوم عليه في القضية رقم 28679 لسنة 2018م جنايات مركز طوخ – سرقه، كلى 1427 لسنة 2018م، بالسجن المؤبد.



