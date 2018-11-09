كورة لايفALAHLY Watchيلا شوت ماتش الاهلي..مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف

ALAHLY Watchيلا شوت ماتش الاهلي..مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف اون لاين



تنطلق صافرة المباراة في التاسعة مساء الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، بين الأهلي المصري والترجي التونسي على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، بعد أن استطاع الأهلي الفوز على الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اجايي يسافر الي نيجيريا: وافق محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، على طلب النيجيري جونيور أجاي السفر إلى بلاده لمدة أسبوع، لقضاء إجازة عائلية، ثم العودة لخوض آخر مرحلة في علاجه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

يلا شوت ماتش الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف اون لاين | بث حي

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى الترجي التونسى والأهلى المحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب "رادس"، فى " " نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وعنونت الإذاعة البريطانية فى تقريرها عن المباراة "الأهلى والترجى: هل يواصل بطل مصر تفوقه أفريقيا أم يحقق بطل تونس لقبه الثالث؟".

يلا شوت ماتش الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف اون لاين | بث حي

وقالت إن الترجي والأهلي سيخوضان مباراة صعبة للغاية من الناحية الفنية، خاصة فى ظل تحديات تتعلق بالتحكيم أيضاً، مشيرة إلى أن الأهلى يحتاج للتعادل بأى نتيجة، أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف واحد فقط، للحصول على كأس دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.





وكان الأهلى تغلب على الترجى التونسى فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى على ملعب "برج العرب" بنتيجة 3 – 1.