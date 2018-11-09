يلا شوت alahly مباراة الاهلي والترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (yalla shoot) بث مباشر بدون تقطيع اليوم 29-11-2018

اختارت قناة بين سبورت معلقي مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستقام على ملعب رادس ولا يفصلنا عنها سوى 24 ساعة.

مباراة الذهاب التي أقيمت في برج العرب، انتهت بفوز الأهلي على الترجي 3-1 بعد أن شهدت جدلًا كبيرًا بسبب الحكم الجزائري مهدي بن عبيد الذي احتسب ركلتي جزاء لأصحاب الأرض مشكوك في صحتهما.

ويسعى الأهلي لتعزيز تفوقه أمام الترجي حتى يظفر بالأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه والعودة إلى مصر مكللا الانتصار الذي حققه في الإسكندرية بالنجاح.

يلا شوت alahly مباراة الاهلي والترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (yalla shoot) بث مباشر بدون تقطيع اليوم 29-11-2018





وعلى الجانب الأخر يحاول الترجي التونسي استغلال عامل الأرض والجمهور وتحقيق عودة تاريخية في المباراة بتحقيق الفوز بفارق هدفين عن الأهلي كي يحافظ على آماله في تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

معلقين نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي على قناة بين سبورت

أعلنت بين سبورت عن إسناد المباراة للمعلقين المصري علي محمد علي وأيضًا التونسي عصام الشوالي، اللذان سيمتعان ملايين الجماهير بصوتيهما عبر قناة Beinsport HD 1.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال.





يلا شوت alahly مباراة الاهلي والترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (yalla shoot) بث مباشر بدون تقطيع اليوم 29-11-2018