في الشبكة رابط -Alahly-بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم يلا شوت..مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشرYalla Shootمجاناً

جماهير الأهلي ستحظى هي الأخرى بنفس القدر من التأمين، وقال إن هناك تنسيقا كاملا مع السفير نبيل حبشي، سفير مصر في تونس لتأمين البعثة الرسمية والجماهير من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في تونس، على أن يكون دخول الجميع في توقيت واحد إلى الملعب؛ من أجل التيسير على الجماهير.





يدخل نادي الأهلي المصري ومضيفه الترجي التونسي إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة مرتقبة ستقام الجمعة على خلفية التوتر الذي طبع مباراة ذهاب انتهت بفوز الأهلي 3-1.

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وأثارت مباراة الذهاب على ملعب برج العرب في الإسكندرية الأسبوع الماضي، والتي شهدت استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR" للمرة الأولى في نهائي المسابقة القارية، خشونة وجدلا كبيرا لاسيما حول قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف الذي منح الفريقين ثلاث ركلات جزاء.

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وبحسب التقارير، سيقود مباراة الإياب الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

واحتسب الحكم الجزائري ركلتي جزاء للأهلي في المباراة السابقة سجلهما وليد أزارو، وسط اعتراض من الجانب التونسي على أن المهاجم المغربي تحايل على الحكم، ونال الركلتين رغم الاستعانة بتقنية الفيديو. رابط - Alahly - بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر Yalla Shoot مجانا وسيغيب أزارو غدا بعد قرار الاتحاد الإفريقي إيقافه لمباراتين على خلفية تصرفه في الذهاب. وفي حين لم يحدد الاتحاد السبب المباشر لإيقاف أزارو، يرجح أنه يعود لما ظهر عبر كاميرات البث التلفزيوني، من تعمد المهاجم تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها فريقه.

وسيفتقد الأهلي أيضا الظهير المخضرم أحمد فتحي لإصابته بالفخذ في الذهاب.

في المقابل، يفتقد الفريق التونسي للاعبيه سيف الدين الداوودي والكاميروني فرانك كوم، بسبب الإيقاف لتراكم الانذارات، بعد نيل كل منهما بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي شهدت خشونة من اللاعبين. رابط - Alahly - بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر Yalla Shoot مجاناً ويسعى الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية مع ثمانية ألقاب، إلى التتويج بها للمرة الأولى منذ عام 2013، بينما يأمل الترجي في معانقة الكأس للمرة الثالثة بعد 1994 و2011.

وسيحصل الفائز باللقب على مبلغ 2,5 مليون دولار، والوصيف على 1,25 مليون.