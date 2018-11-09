جروس يطالب الزمالك بضم مهاجم مميز في يناير



جروس وضع ملاحظته على عمر السعيد مهاجم الفريق وأكد أنه لا يمكن الإعتماد عليه بشكل أساسي ومستمر وأنه يعاني من البطء وغياب السرعة في الوقت الذي اشترط أن يكون المهاجم الجديد يمتاز بالسرعة والقوة الجسمانية.





وأكد جروس للإدارة أن عمر السعيد قد يكون بديل ناجح في بعض المباريات لكن من الصعب الإعتماد عليه لفترات طويلة.



ويبحث الزمالك عن لاعب أجنبي مميز ليحل محل المغربي حميد أحداد في قائمة الفريق خلال ميركاتو الشتاء وسط اقتراب أحداد من الرحيل عن الزمالك بسبب غيابه عن المشاركة وعدم حصوله على فرصته.

شدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على إدارة ناديه بسرعة التعاقد مع مهاجم في ميركاتو الشتاء لسد النقص الموجود بين صفوف الفريق في هذا المركز.