تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي بفندق الإقامة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يخوض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة في فندق الإقامة بتونس؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي اليوم الجمعة.





ويخوض اللاعبون فقرة خفيفة لفك العضلات ومجموعة من الإطالات، في ظل التجهيز البدني الخاص بالمباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد رادس.





وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية قد شهدت فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها وليد سليمان «هدفين»، وعمرو السولية هدفا.