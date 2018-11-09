شيريل تحتفل بطرح أغنيتها الجديدة وسط جمهورها (صور)
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:11 مأحمد جمال أحمد
بدأت النجمة البريطانية شيريل الترويج لعودتها من جديد لعالم الموسيقى والغناء بنشرها لقطات من احتفالها بأغنيتها الجديدة.
وكانت قد ابتعدت شيريل عن الغناء لمدة 3 سنوات بعد ارتباطها بالمغني الشاب ليام بين، والذي انجبت منه مولودها الأول "بيير".
ورفضت شيريل الانضمام لفريق لجنة تحكيم مسابقة إكس فاكتور بسبب مشروعها الغنائي المرتقب لعام 2019.
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