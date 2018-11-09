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شيريل تحتفل بطرح أغنيتها الجديدة وسط جمهورها (صور)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:11 م
شيريل تحتفل بطرح أغنيتها الجديدة وسط جمهورها (صور)
شيريل
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أحمد جمال أحمد
 
بدأت النجمة البريطانية شيريل الترويج لعودتها من جديد لعالم الموسيقى والغناء بنشرها لقطات من احتفالها بأغنيتها الجديدة.

وكانت قد ابتعدت شيريل عن الغناء لمدة 3 سنوات بعد ارتباطها بالمغني الشاب ليام بين، والذي انجبت منه مولودها الأول "بيير".

ورفضت شيريل الانضمام لفريق لجنة تحكيم مسابقة إكس فاكتور بسبب مشروعها الغنائي المرتقب لعام 2019.
شيريل تحتفل بطرح أغنيتها الجديدة وسط جمهورها (صور)
شيريل تحتفل بطرح أغنيتها الجديدة وسط جمهورها (صور)
شيريل تحتفل بطرح أغنيتها الجديدة وسط جمهورها (صور)
شيريل تحتفل بطرح أغنيتها الجديدة وسط جمهورها (صور)
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