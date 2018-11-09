free Youtube يلا شوت-HD تابع لايف-مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم|بث مباشر مباراة الاهلي والترجي لايفYoutube اون لاين

المدير الفني للترجي، معين الشعباني، سيعقد مؤتمرا صحفيا برادس، الساعة 5 بتوقيت تونس، وبعدها بنصف ساعة، يعقد المدير الفني للأهلي، باتريس كارتيرون، مؤتمره الصحفي.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن، تترقب جميع الجماهير العربية في كل مكان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 9-11-2018 على الملعب الأوليمبي برادس معقل فريق الترجي ووسط جماهيره الكبيرة التي ستملأ جميع أرجاء الملعب.





مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر، نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على الترجي خلال مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهو الأمر الذي سيصعب من مهمة الفريق التونسي في ظل الخبرات الكبيرة للاعبي الأهلي.

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قامت الجماهير بشراء جميع تذاكر مباراة الأهلي والترجي بالكامل، حيث نقدت جميع تذاكر المباراة بعد طرحها بساعات قليلة، وذلك حرصاً من الجماهير على حضور المباراة لمساندة فريقها خلال هذه المباراة الهامة ضد الأهلي المصري، والذي يطمح لتحقيق لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.





شاهد Al Ahly ، من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة الموافق 9-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 وفق المواعيد التالية:

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GMT | 19:00

Cairo | 21:00

Mecca | 22:00

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يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد الترجي بث مباشر من خلال الرابط الذي سنقدمه لحضراتكم، والذي سيتم إضافته قبل بداية المباراة بقليل لتجنب إيقافه، فتابعونا.