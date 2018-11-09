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يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الترجي التونسي، غدًا الجمعة، في إياب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "رادس".





ويتخذ جماهير الأهلي، معلب "رادس"، أيقونة للفوز للأهلي على حساب الأندية التونسية بشكل عام، والترجي بشكل خاص.





الأهلي حقق الفوز في الذهاب على ملعب برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يسعى لخطف اللقب التاسع في تاريخه أمام الترجي.

يلا شوت kora fe elshabka بث مباشر الاهلي VS الترجي ماي كورة لايف جودة مميزة .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي

وتواجه الأهلي والترجي على ملعب "رادس" 6 مباريات، حيث حقق الأهلي الفوز في 3 مباريات منهم مقابل 3 للترجي.





حقق الترجي الفوز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بنتيجة 2007.





حقق الترجي الفوز على نظيره الأهلي بهدف واحد، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بهدف يد إينرامو الشهير والذي قادهم إلى نصف نهائي البطولة.

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حقق الترجي الفوز الثالث على التوالي في ملعب رادس ببطولة إفريقيا بهدف واحد، ضمن مرحلة المجموعات وقتها





خطف الأهلي اللقب في 2012، بهدفي جدو ووليد سليمان، بالفوز بهدفين مقابل هدف، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في القاهرة





حقق الأهلي الفوز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدفين في القاهرة.





حقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي خلال مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بهدف وليد أزارو