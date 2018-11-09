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محافظ القليوبية: رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع (صور)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:09 م
محافظ القليوبية: رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع (صور)
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محمد نبيل
 
عقد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا مع نجوى العشيري رئيس مدينة بنها واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار، لبحث تطوير تلك قرى كفر الجزار ودملو وورورة ببنها.


وأمر بسرعة إزالة عدد من الساحات والجراجات المخالفة ووجه برفع الإشغالات والمراكب النيلية المخالفة حرصا على حياة المواطنين.


وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي هو مصلحة المواطن وتحقيق رضاه عن جميع الخدمات المقدمة إليه وحل مشاكله والاستماع إليها على أرض الواقع من خلال التواجد الميداني والتفاعل مع المواطنين فى الشارع.


وأضاف أنه أصدر كتاب دوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل الحاسم والسريع على مدار اليوم لأي مخالفات، سواء كانت رفع تراكمات القمامة أوإزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع الرئيسية وتعديات المباني المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين فورا.
محافظ القليوبية: رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع (صور)
محافظ القليوبية: رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع (صور)
محافظ القليوبية: رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع (صور)
محافظ القليوبية: رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع (صور)
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