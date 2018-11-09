Rades رابط HD كورة لايف|kora live|بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا)بث مباشر الآن| كورة ستار|kora star
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:52 صعمرو عادل
تنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.
رابط HD كورة لايف| kora live | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا) بث مباشر الآن | كورة ستار | kora star HD
كتب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على تويتر، "الأمور لم تكن سهلة للوصول إلى هذه المرحلة.. والآن ساعات قليلة فقط متبقية من سيكون البطل الليلة، نهائى دورى أبطال أفريقيا 2018".
ويتوج فريق النادى الأهلى حال فوزه أو تعادله أو خسارته بهدف واحد لحسم اللقب التاسع على نظيره الترجى التونسى فى إياب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، وهى المباراة التى سيحضرها ما يقرب من 60 ألف مُشجع من أنصار الفريق التونسي، وكان الأهلى قد فاز فى مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى القاهرة، ومن المقرر أن تقام المباراة فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة.
رابط HD كورة لايف| kora live | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا) بث مباشر الآن | كورة ستار | kora star HD
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي المصري جاهزية فريقه للمواجهة الحاسمة مع الترجي التونسي غدًا الجمعة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ويحل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد ثماني مرات، ضيفًا على الترجي في استاد رادس بعدما فاز ذهابا 3-1 على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الماضي.
وقال كارتيرون إن الفريق يستعد بشكل قوي لمباراة الترجي مؤكدًا أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن “أهمية الأداء بكل تركيز خلال اللقاء بعد النجاح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ذهابًا”.
معلومات عن مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا):-
الترجي التونسي Vs الأهلي.
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (النهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : الأولمبي بسوسة .
المعلقين : عصام الشوالي + علي محمد علي .
موعد مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا):-
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي وليد سليمان ثنائية وعمرو السولية هدف، بينما تكفل البلايلي بتسجيل هدف الترجي، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد والذي احتسب 3 ركلات جزاء منها اثنين للأهلي وركلة للترجي.
وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الأهلي والترجي في البطولة هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان في دور المجموعات دون أهداف في مصر، قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في تونس بفضل هدف أزارو، وفاز الأهلي في الذهاب 3-1.
التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والترجي التونسي:
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.
وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.
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