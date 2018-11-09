بطل افريقيا كورة لايف يلا شوت..مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 (دوري ابطال افريقيا) Alahly HD كورة ستار

شارك جميع لاعبي باب سويقة في تدريبات اليوم، بمن فيهم اللاعب أيمن بن محمد، الذي ظهر بمستوى طيب، بعد استعادته كامل عافيته، وتخطى كل آثار الإصابة التي كان يشكو منها، وحرمته من خوض لقاء برج العرب.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 (دوري ابطال افريقيا) Alahly HD كورة ستار

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.





واستطاع الأهلى حسم نصف المشوار لصالحه بنتيجة جيدة إلى حد ما، ستعطى للفريق أريحية كبيرة قبل مباراة العودة فى رادس، ويسعى نادى القرن الأفريقى لحسم لقاء العودة لصالحه للتتويج بالبطولة التاسعة التى يبحث عنها عشاق الأحمر منذ عام 2013. كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 (دوري ابطال افريقيا) Alahly HD كورة ستار نسختا 1982 و 2008 كانتا خير دليل على طريق الأهلي للتتويج عندما يفوز ذهابا، ففى عام 1982 التقى المارد الأحمر مع أشانتى كوتوكو الغانى، وانتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بفوز الأحمر 3-صفر، بينما تعادل الفريقان فى كوماسى بنتيجة 1-1.

وفى نسخة 2008، فاز الأهلى فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-صفر، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 فى مباراة العودة بجاروا. كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 (دوري ابطال افريقيا) Alahly HD كورة ستار ويوضح ذلك أن الأهلي على مدار تاريخه، عندما يفوز ذهابا على أرضه بنهائى دورى الأبطال، لا يخسر البطولة مطلقا، ولا يخسر أيضا أيضا فى الإياب، بل تعادل إيجابيا في المرتين.