مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:48 صعيد طارق
من المنتظر أن يدفع المدرب باللاعب سعد بقير أساسيا كصانع ألعاب، بجانب لاعبي الارتكاز فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي، فيما ينتظر أن يعوض الذوادي زميله محمد علي اليعقوبي.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY
يستضيف ملعب رادس مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مباراة الأهلي والترجي فى إياب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والترجي اليوم:-
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لهذه المباراة كتالى : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى، وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب على أن يقود الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن.
وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب باستاد برج العرب بفوزه على الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي اليوم:-
قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France
قمر Astra 19.2°E
التردد 11856 V 29700 – HD
قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia
-قمر BulgariaSat 1.9°E –
التردد 12380 V 30000 – HD
قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia
-قمر Eutelsat 16°E
التردد – 11595 H 30000 – HD
قناة 5PLUS
-قمر Amos 4W
– التردد 10804 V 27500
.القنوات المفتوحة بدون شفرات
قناة ORTB TV HD (Benin)
-قمر Eutelsat 9°E
التردد – 11881 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
– التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة RTB TV HD (Burkina Faso)
-القمر Eutelsat 9°E
التردد -11900 H 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
التردد – 12438 H 29900 -FTA
قناة CRTV HD (Cameroon)
-قمر Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة ORTM SD (Mali)
-قمر Eutelsat 7°E –
التردد 11221 H 27500 -FTA
-قمر Eutelsat 9°E –
التردد12034 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
التردد – 12438 H 29900 -FTA
قناة RTG 1 HD (Gabon)
قمر -Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة TVT Togo HD (Togo)
-قمر Eutelsat 9°E
التردد-11900 H 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)
-قمر Eutelsat 9°E –
التردد 11880 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
تعليمات هامة من وزارة الداخلية التونسية للجماهير:-
حرصت وزارة الداخلية التونسية على إصدار جملة تعليمات أمنية لجماهير الكرة، أثناء مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، للخروج بالمباراة لبر الأمان، جاء أبرزها:
1 ـ منع وقوف أو سير السيارات فى الطرق المؤدية إلى الملعب.
2 ـ الدخول للاستاد لحاملي التذاكر فقط.
3 ـ تقيد حاملى التذاكر بأرقام أبواب الدخول المنصوص عليها بالتذكرة.
4 ـ عدم السماح بالدخول للاستاد بعد إغلاق الأبواب في المواعيد الرسمية "18.30"
وكانت وزارة الداخلية التونسية، أصدرت بيانًا أشارت فيه لجملة من الإجراءات الخاصة بمباراة، اليوم الجمعة، التى ستجمع بين الترجى الرياضى التونسى والأهلى المصرى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويبرز من ضمن الإجراءات منع وقوف أو سير السيارات فى الطرق المؤدية إلى الملعب، عدا المتجهين إلى ملعب رادس، وحاملى تذاكر الدخول.
وشددت الداخلية فى بيانها على ضرورة تقيد حاملى التذاكر بأرقام أبواب الدخول المنصوص عليها بالتذكرة.
ومن المقرر أن تفتح أبواب الملعب فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت تونس، أى قبل انطلاق اللقاء بـ5 ساعات وغلقها فى تمام الساعة 18:30، ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.
يذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب برج العرب، يوم الجمعة الماضي، انتهت بفوز الأهلى "3-1".
المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة الاهلي والترجي مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم