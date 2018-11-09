HD bein sportمشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم أبطال أفريقيا|مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر ALAHLY

من المنتظر أن يدفع المدرب باللاعب سعد بقير أساسيا كصانع ألعاب، بجانب لاعبي الارتكاز فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي، فيما ينتظر أن يعوض الذوادي زميله محمد علي اليعقوبي. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY

يستضيف ملعب رادس مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مباراة الأهلي والترجي فى إياب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا.



التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والترجي اليوم:-

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لهذه المباراة كتالى : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى، وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب على أن يقود الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن.





وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب باستاد برج العرب بفوزه على الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي اليوم:-

قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France

قمر Astra 19.2°E

التردد 11856 V 29700 – HD

قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia

-قمر BulgariaSat 1.9°E –

التردد 12380 V 30000 – HD

قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia

-قمر Eutelsat 16°E

التردد – 11595 H 30000 – HD

قناة 5PLUS

-قمر Amos 4W

– التردد 10804 V 27500

.القنوات المفتوحة بدون شفرات

قناة ORTB TV HD (Benin)

-قمر Eutelsat 9°E

التردد – 11881 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

– التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة RTB TV HD (Burkina Faso)

-القمر Eutelsat 9°E

التردد -11900 H 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

التردد – 12438 H 29900 -FTA

قناة CRTV HD (Cameroon)

-قمر Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة ORTM SD (Mali)

-قمر Eutelsat 7°E –

التردد 11221 H 27500 -FTA

-قمر Eutelsat 9°E –

التردد12034 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

التردد – 12438 H 29900 -FTA

قناة RTG 1 HD (Gabon)

قمر -Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة TVT Togo HD (Togo)

-قمر Eutelsat 9°E

التردد-11900 H 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)

-قمر Eutelsat 9°E –

التردد 11880 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

تعليمات هامة من وزارة الداخلية التونسية للجماهير:-