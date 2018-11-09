تابع كورة ستار- kora star|بث مباشر الآن مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي أفريقيا جودة عالية|لينك بين سبورت مجاني HD

4 ـ عدم السماح بالدخول للاستاد بعد إغلاق الأبواب في المواعيد الرسمية "18.30"

1 ـ منع وقوف أو سير السيارات فى الطرق المؤدية إلى الملعب.

حرصت وزارة الداخلية التونسية على إصدار جملة تعليمات أمنية لجماهير الكرة، أثناء مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، للخروج بالمباراة لبر الأمان، جاء أبرزها:

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قال سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إن الوزارة جاهزة، لتأمين المباراة، وحضور أقصى عدد ممكن من الجماهير في ملعب" رادس"، ويطمح النادي الأحمر بحصد اللقب التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي في بيته على ملعب "رادس".





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وشهدت الفترة الأخيرة أحداثا ساخنة بعد حالة الشحن الجماهيري للجمهور التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب تصريحات اللاعبين والمدربين.





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وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الأهلي والترجي في البطولة هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان في دور المجموعات دون أهداف في مصر، قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في تونس بفضل هدف أزارو، وفاز الأهلي في الذهاب 3-1.





كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي أفريقيا جودة عالية | لينك بين سبورت مجاني HD







موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





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التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي أفريقيا جودة عالية | لينك بين سبورت مجاني HD







وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.



