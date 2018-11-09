كورة اون لاين لايف HD | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع | يلا شوت الجديد | شاهد Alahly live online اليوم
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:42 صعمرو عادل
كورة اون لاين لايف HD | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع | يلا شوت الجديد | شاهد Alahly live online اليوم
يترقب الجمهور المصري والتونسي والعربي نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وهو مايجعل الفرصة سانحة للأهلي للفوز بالبطولة الأفريقية للمرة التاسعة.
نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم
كورة اون لاين لايف HD | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع | يلا شوت الجديد | شاهد Alahly live online اليوم
من المرتقب أن تبدأ مباراة الأهلي والترجي التونسي فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، تقام مباراة الأهلي اليوم على الملعب الأولمبي برادس والتي يديرها تحكيميا الحكم تيسيما باملاك ويسا، من المرتقب أن يقوم كلا من عصام الشوالي وعلي محمد علي بالتعليق على مباراة الأهلي والترجي التونسي.
كورة اون لاين لايف HD | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع | يلا شوت الجديد | شاهد Alahly live online اليوم
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي
من المرتقب أن تقوم قناة Bein sports HD1 بنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قناتها، من المرتقب تطبيق تقنية ال VAR وتشهد المباراة متابعة إعلامية قوية فى ظل غياب وليد أزارو عن تشكيل النادي الأهلي بعد إيقافه من قبل الإتحاد الأفريقي “الكاف” على خلفية تمزيقه قميصه بعد إحتساب الحكم الجزائري مهدي عبيد ضربة جزاء له فى مباراة الذهاب.
كورة اون لاين لايف HD | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع | يلا شوت الجديد | شاهد Alahly live online اليوم
توقعات نتيجة مباراة الأهلي والترجي اليوم
تبدو توقعات نتيجة مباراة الأهلي والترجي اليوم صعبة فى ظل صعوبة المباراة وإن كانت تميل لصالح الأهلي والذي يدخل المباراة معززا بنتيجة مباراة الذهاب، إلا أن المباراة ستكون صعبة على الأهلي إن اكتفى بالدفاع والإعتماد على الهجمات المرتدة وهو مايتطلب نوع من التوازن والحفاظ على الكرة فى وسط الملعب لإمتصاص حماس جمهور تونس المتوقع.
كورة اون لاين لايف HD | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع | يلا شوت الجديد | شاهد Alahly live online اليوم
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