KORA STAR HD الاهلي HD| بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا| korastar | كورة لايف kora live

يتطلع المارد الأحمر في الخروج من استاد رادس باللقب التاسع في تاريخه والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية بالإمارات بعد غياب دام أثر من 5 سنوات، حيث يكفي الأهلي التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل للتتويج باللقب.



بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا

يستضيف نادي الترجي التونسي، نظيره ، على ملعب رادس في التاسعة من مساء اليوم الجمعة 12-11-2018، فى الدور النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع انطلاق صافرة البداية.





وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقطع شوطا كبيرا نحو الحصول على لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.





وسيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس HD1، وسيتولى التعليق عليها بالقناة الصوتية الأولى التونسي عصام الشوالي، والقناة الصوتية الثانية سيكون عليها المصري علي محمد علي.

بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا

