الابطال بث مباشر لايف نهائي افريقيا HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 دوري أبطال أفريقيا| يلا شوت الان

الحكم الاثيوبي المسؤول عن ادارة مباراة الاهلي والترجي:

أدار تيسيما في نفس المسابقة مقابلتين للأهلي المصري الذي انتصر في الأولى مونانا الغابوني في الدور التمهيدي (3-1)، وفاز في الثانية على وفاق سطيف الجزائري بثنائية نظيفة لحساب ذهاب الدور نصف النهائي.