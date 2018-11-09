الابطال بث مباشر لايف نهائي افريقيا HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 دوري أبطال أفريقيا| يلا شوت الان
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:38 صعيد طارق
الابطال بث مباشر لايف نهائي افريقيا HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 دوري أبطال أفريقيا| يلا شوت الان
الحكم الاثيوبي المسؤول عن ادارة مباراة الاهلي والترجي:
أدار
تيسيما في نفس المسابقة مقابلتين للأهلي المصري الذي انتصر في الأولى مونانا
الغابوني في الدور التمهيدي (3-1)، وفاز في الثانية على وفاق سطيف الجزائري
بثنائية نظيفة لحساب ذهاب الدور نصف النهائي.
كما أدار الأثيوبي تيسيما للاهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة
الماضية أمام الوداد المغربي وانتهت المواجهة بالتعادل ( 1-1) .
الابطال بث مباشر لايف نهائي افريقيا HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 دوري أبطال أفريقيا| يلا شوت الان
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