بدأ جماهير كرة القدم العربية والأفريقية بالبحث خلال هذه الأيام عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، في نهائي ينتظره جماهير الفريقين بشغف من أجل متابعة فريقها وهو يُتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، في المباراة النهائية التي ستُقام على المعلب الأولمبي بمدينة رادس التونسية معقل فريق الدم والذهب.

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الأهلي بقيادة الفرنسي كارتيرون يبحث عن البطولة التاسعة في تاريخ المارد الأحمر والثانية للمدير الفني الفرنسي، الأهلي سبق وأن تُوج من قبل في ثماني مناسبات كان آخرهم عام 2013 عندما كان الأهلي تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، أمام كارتيرون فقد سبق له وأن فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2015 عندما كان يقود فريق مازيمبي الكنغولي.

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أما الترجي الرياضي التونسي فيسعى لتحقيق اللقب الثالث له في تاريخه في دوري أبطال أفريقيا، الفريق التونسي تأهل من قبل للنهائي في ست مرات، فاز مرتين وخسر النهائي في أربع مرات كانت آخرهم على يد النادي الأهلي المصري عام 2012. يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي وستكون هناك عدة قنوات تقوم بالبث الحي والمباشر لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، فمن خلال البث الأرضي داخل تونس ستقوم القناة الوطنية التونسية ببث أحداث مباراة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والأهلي، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة من خلال قناة bein SPORTS HD1 أحد القنوات التابعة لشبكة bein SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين كما أن هناك عدة قنوات على القمر الصناعي ياه سات ستقوم ببث مباراة الأهلي والترجي التونسي على الهواء مباشرة وبشكل مجاني لكافة المشاهدين، والقنوات هي:

قناة ORTB من بنين. قناة RTB من بوركينا فاسو. قناة CRTV من الكاميرون. قناة RTI من كوت ديفوار. قناة TGB من غينيا الإستوائية. قناة ORTM من مالي. قناة RTNC من جمهورية الكونغو. قناة RTS من السنغال. قناة TVT “تيلي ساحل” من توجو. يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين وفي حال ظهور قنوات أخرى ستقوم ببث مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 سنقوم بذكرها خلال هذا المقال.

بدورها أعلنت شبكة قنوات bein SPORTS عن اسماء ملعقي نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي اليوم ضد الترجي المعلق عصام الشوالي من خلال القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق علي محمد علي ملعقاً على أحداث المباراة من خلال القناة الصوتية الثانية الخاصة بقناة bein SPORTS HD1. يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين توقيت مباراة الأهلي والترجي هذا وقد تم تحديد يوم التاسع من نوفمبر الجاري ليكون موعداً لإقامة الحدث الكروي الأهم داخل قارة أفريقيا، وهو نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 بين الترجي والأهلي، إذ أن المباراة سيتم بدء أحداثها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.