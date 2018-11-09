لايف coolkora HD Rades Stadium|يلا شوت HD|بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا|قناة بين سبورت live HD|كورة ستار

أكد كارتيرون، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن أهمية الأداء بكل تركيز خلال اللقاء بعد الفوز بنتيجة 3/1 في مباراة الذهاب، يوم الجمعة الماضي. لن يخوض المهاجم المغربي أزارو المباراة بسبب الإيقاف بداعي تصرفه غير الرياضي بعدما أظهرت لقطات أنه مزق قميصه بنفسه بعد كرة مشتركة أسفرت عن احتساب ركلة الجزاء الثانية للأهلي.

coolkora HD radis|يلا شوت HD|بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا|قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star قال رياض بنور، نائب رئيس الترجي الرياضي، إن عقوبة الاتحاد الإفريقي ضد جماهير الفريق التونسي تم فرضها بالفعل في وقت سابق، وذلك عكس ما صرح به رئيس لجنة المسابقات بالكاف طارق بوشماوي. يلا شوت HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا | قناة بين سبورت live HD | كورة ستار | Kora Star | يوتيوب HD

في حالة تتويج الأهلي باللقب المرتقب سيكون هذا اللقب هو التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، حيث سبقه 8 ألقاب جاءت في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013

coolkora HD radis|يلا شوت HD|بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا|قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star





في ملحمة أفريقيا، يخوض نادي القرن "الأهلي" مباراة ثقيلة ضد غريمه الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، وتأتي تلك المباراة في إطار إياب دور نهائي دوري أبطال أفريقيا والفائز سيتأهل للعب كأس العالم للأندية بالإمارات.





coolkora HD radis|يلا شوت HD|بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا|قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star





نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل للأهلي وليد سليمان ثنائية وعمرو السولية هدف، بينما تكفل البلايلي بتسجيل هدف الترجي، وشهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بسبب قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد والذي احتسب 3 ركلات جزاء منها اثنين للأهلي وركلة للترجي.





coolkora HD radis|يلا شوت HD|بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا|قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد أعلن إيقاف المغربي وليد أزارو مباراتين، على خلفية أحداث مباراة الذهاب وقيامه بتمزيق قميصه عقب احتساب ركلة الجزاء الثانية له.





يلا شوت HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا | قناة بين سبورت live HD | كورة ستار | Kora Star | يوتيوب HD





وشهدت الفترة الأخيرة أحداثا ساخنة بعد حالة الشحن الجماهيري للجمهور التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب تصريحات اللاعبين والمدربين.





يلا شوت HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا | قناة بين سبورت live HD | كورة ستار | Kora Star | يوتيوب HD





وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الأهلي والترجي في البطولة هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان في دور المجموعات دون أهداف في مصر، قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في تونس بفضل هدف أزارو، وفاز الأهلي في الذهاب 3-1.





يلا شوت HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا | قناة بين سبورت live HD | كورة ستار | Kora Star | يوتيوب HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





يلا شوت HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا | قناة بين سبورت live HD | كورة ستار | Kora Star | يوتيوب HD





التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





يلا شوت HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا | قناة بين سبورت live HD | كورة ستار | Kora Star | يوتيوب HD





وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.



