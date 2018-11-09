taraji يوتيوبkoora live|رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع|كورة لايف|نهائي افريقيا|Youtube

بدأ الترجي في تجهيز المدافع أيمن بن محمد الذي غاب عن مباراة الذهاب في برج العرب، بالإضافة إلى المهاجم هيثم الجويني الذي يعاني من إصابة.

koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtube

يحل النادي الأهلي اليوم ضيفاً ثقيلاً على نادي الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2018؛ خاصةً بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة أثارت جدلاً واسعاً بسبب القرارات التحكيمية التي اعتبرها البعض السبب الرئيسي الذي أدى لخسارة الترجي اللقاء، ويرى البعض الآخر أن الأهلي كان الأفضل طوال المباراة وكان من الطبيعي أن يعزز أفضليته بالفوز.

koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtube

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الترجي اليوم على ملعب رادس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، ويقود اللقاء الحكم باملاك تيسيما كما سيتم استخدام تقنية الفيديو لمساعدته في إدارة اللقاء وهو الأمر الذي يسعى الكاف لتوفيره في المباريات القادمة.

koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtube

يحظى نهائي إفريقيا باهتمام كبير على المستوى الإفريقي والعالمي ولذلك يقوم عدد كبير من القنوات بنقل الحدث الأهم على مستوى القارة، فنعرض لكم قائمة من القنوات المقرر إذاعتها للقاء.



