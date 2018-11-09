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كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلي والترجي kooralive| شاهد Al Ahly الآن

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلي والترجي kooralive| شاهد Al Ahly الآن
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كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلي والترجي kooralive| شاهد Al Ahly الآن

يحل فريق الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على الاستاد الأوليمبي برادس، في إياب نهائي دوري إبطال إفريقيا.

وتذاع المباراة عبر فضائية "بي إن سبورت 1" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط بصوت الثنائي المميز علي محمد علي وعصام الشوالي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن هناك 27 قناة ناقلة للمباراة المنتظرة، من بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية، مثل "ORTB بنين، RTB بوركينا فاسو، CRTV الكاميرون، RTI كوت ديفوار، TGB غينيا الإستوائية، ORTM مالى، RTNC جمهورية الكونغو، RTS السنغال، TVT "تيلى ساحل" توجو".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

القمرالقناةالترددمعدل الترميزالاستقطاب
Eutelsat 9°ETVT Togo1174727500H
Eutelsat 9°ERTB Burkina Faso1190027500H
Eutelsat 7°EORTM Mali1122127500H



ولم يفز الترجى على الأهلي منذ 7 أعوام و3 أشهر تقريباً، وبالتحديد منذ الفوز الأخير يوم 30 يوليو 2011 بهدف الكاميرونى يانيك نيانج فى دور المجموعات بدورى الأبطال عام 2011.


واستطاع الأهلى حسم نصف المشوار للقب لصالحه بنتيجة جيدة إلى حد ما بالفوز 3 / 1، ستعطى للفريق أريحية كبيرة قبل مباراة العودة فى رادس، ويسعى نادى القرن الأفريقى لحسم لقاء العودة لصالحه للتتويج بالبطولة التاسعة التى يبحث عنها عشاق الأحمر منذ عام 2013 .


وحسم فريق الأهلى موقعة ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقى بثلاثية مقابل هدف على حساب منافسه الترجى التونسى على استاد برج العرب بالإسكندرية.


وليد سليمان كان بطلا لانتصار الأهلي الثلاثي، سجل مرتين فى الدقيقة 34 و77 من ركلتى جزاء بقرار من مهدى عبيد الحكم الجزائرى بعد العودة لتقنية الفيديو، بينما هدف الترجى الوحيد جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 64 عن طريق يوسف البلايلي بعد قرار من الحكم وعودة من جديد لتقنية الفيديو، فيما سجل عمرو السولية فى الدقيقة 58 من تمريرة وليد سليمان بطل النهائى.


وحال نجاح الأهلى فى تفادى الخسارة بهدفين دون رد سيكون قد حسم اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء.


,يؤمن الترجى التونسى، الذى اكتفى بهدف وحيد فى مباراة الذهاب بنهائى دورى الأبطال الأفريقى أمام الأهلى، بحظوظه فى لقاء العودة، وسيخوض هذه المواجهة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، وتعويض الخسارة التى تلقاها على يد الأهلى في مباراة الذهاب، وكانت آخر بطولة توج بها الفريق التونسى عام 2011.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة..


قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France


قمر Astra 19.2°E


التردد 11856 V 29700 – HD


قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia


-قمر BulgariaSat 1.9°E –


التردد 12380 V 30000 – HD


قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia


-قمر Eutelsat 16°E


التردد – 11595 H 30000 – HD


قناة 5PLUS


-قمر Amos 4W


– التردد 10804 V 27500


.القنوات المفتوحة بدون شفرات


قناة ORTB TV HD (Benin)


-قمر Eutelsat 9°E


التردد – 11881 V 27500 -FTA


-قمر Al Yah 52.5°E


– التردد 12438 H 29900 -FTA


قناة RTB TV HD (Burkina Faso)


-القمر Eutelsat 9°E


التردد -11900 H 27500 -FTA


-قمر Al Yah 52.5°E


التردد – 12438 H 29900 -FTA


قناة CRTV HD (Cameroon)


-قمر Al Yah 52.5°E –


التردد 12438 H 29900 -FTA


قناة ORTM SD (Mali)


-قمر Eutelsat 7°E –


التردد 11221 H 27500 -FTA


-قمر Eutelsat 9°E –


التردد12034 V 27500 -FTA


-قمر Al Yah 52.5°E


التردد – 12438 H 29900 -FTA


قناة RTG 1 HD (Gabon)


قمر -Al Yah 52.5°E –


التردد 12438 H 29900 -FTA


قناة TVT Togo HD (Togo)


-قمر Eutelsat 9°E


التردد-11900 H 27500 -FTA


-قمر Al Yah 52.5°E –


التردد 12438 H 29900 -FTA


قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)


-قمر Eutelsat 9°E –


التردد 11880 V 27500 -FTA


-قمر Al Yah 52.5°E

كورة ستار HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة| مباراة الاهلي والترجي kooralive| شاهد Al Ahly الآن


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