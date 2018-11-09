وزير التعليم العالي يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بغلق الأكاديمية المصرية الأمريكية ومقرها (مدينة نصر – الحي العاشر – سوق السيارات – شارع إسماعيل وهبه – خلف شركة سافيتو – محافظة القاهرة)، لمزاولتها أنشطة تعليمية بالإعلان عن الدراسة بأقسام (سياحة وفنادق – نظم معلومات – إدارة أعمال – صحافة وإعلام – تكنولوجيا البترول – المساحة والخرائط) دون الحصول على تراخيص بذلك من وزارة التعليم العالي.





كما أصدر قرارًا وزاريًا بغلق مركز عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة ومقرها (57 ش ماهر بدوي من جسر السويس – ميدان ألف مسكن – عين شمس – محافظة القاهرة)، وذلك بعد أن تأكدت لجنة الضبطية القضائية من مزاولتها أنشطة تعليمية بالمخالفة للقانون والإعلان عن الدراسة بأقسام (سياحة وفنادق – صحافة وإعلام – المساحة والخرائط – حاسب آلي) دون الحصول على تراخيص بذلك من وزارة التعليم العالي.





ووجه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم.





وأهابت الوزارة مجددًا، بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.



