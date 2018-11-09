رابط كورة لايف HD | شاهد الآن مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا بدون تقطع | kora live| بين سبورت مفتوحة HD | الاسطورة

كشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة القنوات التي سوف تقوم بالنقل المباشر لنهائي دوري الأبطال الأفريقي المقرر لها التاسعه من مساء اليوم بالملعب الأوليمبي يف رادس بين القلعه الحمراء والترجي التونسي.





وتقوم ٢٧ قناة بنقل النهائي وسوف يتكون علي تردد ١٢٤٣٧ آفقي الخاص بالباقه الأفريقيه المفتوحه والقنوات متوفره علي ترددات ١٠٩٧٧ أفقي و١٢٦٠٤ و١٠٨٠٤ افقي و١٢٥٢١ أفقي علي قمر بوتلسات.





وأوضح الاتحاد الإفريقي أن بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية، مثل "ORTB بنين، RTB بوركينا فاسو، CRTV الكاميرون، RTI كوت ديفوار، TGB غينيا الإستوائية، ORTM مالى، RTNC جمهورية الكونغو، RTS السنغال، TVT "تيلى ساحل" توجو".









قال سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إن الوزارة جاهزة، لتأمين المباراة، وحضور أقصى عدد ممكن من الجماهير في ملعب" رادس"، ويطمح النادي الأحمر بحصد اللقب التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي في بيته على ملعب "رادس".





وشهدت الفترة الأخيرة أحداثا ساخنة بعد حالة الشحن الجماهيري للجمهور التونسي عقب مباراة الذهاب، بسبب تصريحات اللاعبين والمدربين.





وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الأهلي والترجي في البطولة هذا الموسم، حيث تعادل الفريقان في دور المجموعات دون أهداف في مصر، قبل أن يفوز الأهلي 1-صفر في تونس بفضل هدف أزارو، وفاز الأهلي في الذهاب 3-1.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





الترجي التونسي Vs الأهلي.

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (النهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : الأولمبي بسوسة .

المعلقين : عصام الشوالي + علي محمد علي .





موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





القنوات المجانية الناقلة للمباراة..





قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France





قمر Astra 19.2°E





التردد 11856 V 29700 – HD





قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia





-قمر BulgariaSat 1.9°E –





التردد 12380 V 30000 – HD





قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia





-قمر Eutelsat 16°E





التردد – 11595 H 30000 – HD





قناة 5PLUS





-قمر Amos 4W





– التردد 10804 V 27500





.القنوات المفتوحة بدون شفرات





قناة ORTB TV HD (Benin)





-قمر Eutelsat 9°E





التردد – 11881 V 27500 -FTA





-قمر Al Yah 52.5°E





– التردد 12438 H 29900 -FTA





قناة RTB TV HD (Burkina Faso)





-القمر Eutelsat 9°E





التردد -11900 H 27500 -FTA





-قمر Al Yah 52.5°E





التردد – 12438 H 29900 -FTA





قناة CRTV HD (Cameroon)





-قمر Al Yah 52.5°E –





التردد 12438 H 29900 -FTA





قناة ORTM SD (Mali)





-قمر Eutelsat 7°E –





التردد 11221 H 27500 -FTA





-قمر Eutelsat 9°E –





التردد12034 V 27500 -FTA





-قمر Al Yah 52.5°E





التردد – 12438 H 29900 -FTA





قناة RTG 1 HD (Gabon)





قمر -Al Yah 52.5°E –





التردد 12438 H 29900 -FTA





قناة TVT Togo HD (Togo)





-قمر Eutelsat 9°E





التردد-11900 H 27500 -FTA





-قمر Al Yah 52.5°E –





التردد 12438 H 29900 -FTA





قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)





-قمر Eutelsat 9°E –





التردد 11880 V 27500 -FTA





-قمر Al Yah 52.5°E





التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.

وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.