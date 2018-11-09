توافد كبير لأعضاء حزب الوفد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات "الهيئة العليا" (صور)

توافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد، على المقر الرئيسي بمنطقة الدقي؛ للتصويت في انتخابات الهيئة العليا، لاختيار 50 عضوَا من بين المرشحين والبالغ عددهم 116 مرشحا، واختيار 5 للسكرتارية الوفدية من بين 21 مرشحا، والتي دعا إليها رئيس الحزب ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة أعضاء الجمعية العمومية لانعقادها.





وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي تتم من خلال الدعوة للجمعية العمومية لأعضاء الحزب على مستوى محافظات الجمهورية، ويدعوا لها رئيس الحزب كل 4 سنوات وفقا للائحة الحزب الداخلية.