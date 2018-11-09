taraji دولة HDيلا شوت ALAhly SC..مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي|كورة اون لاين لايف|كورة ستار|الامبراطورية لايف HD

كاف ينشر صورة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها قائلا: "الأمور لم تكن سهلة للوصول إلى هذه المرحلة.. والآن ساعات قليلة فقط متبقية من سيكون البطل الليلة، نهائى دورى أبطال ".





يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي – الترجي استاد برج العرب، الإسكندرية الجمعة 2 نوفمبر 2018،

21:00 بتوقيت مصر

20:00 بتوقيت تونس لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD قنوات عرض مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة مباراة العودة قناه ORTB “بنين” قناة RTB “بوركينا فاسو” قناة CRT “الكاميرون قناة RTI “كوت ديفوار” قناة TVT “تيلي ساحل” من توجو. قناة TGB “غينيا” قناة ORTM “مالي” قناة RTS “السنغال”

يمكنك برمجة القمر الصناعي الخاص بك من خلال ضبط التردد الأفقي على 12437 قمر ياه سات أو 10977 أفقي – أو 10804 أفقي – أو 12521 افقي قمر يوتلسات.

نتيجة مباراة الذهاب كانت في صالح النادي الأهلي حيث فاز على نظيرة التونسي مقابل 3 -1 حيث حققت هذه المباراة أربعة أهداف في نهايتها ونحن في صدد نتيجة مباراة العودة التي تحدد الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام. يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD دور الجماهير في مباراة الأهلي والترجي التونسي صرح الاتحاد الإفريقي “الكاف” بعمل مدرج لجميع حاضري المباراة من مشجعي النادي الأهلي بحيث أكد على العملية التنظيمية لإدارة هذا العمل بنجاح من خلال التنسيق مع محمد الدلاجي المسؤول عن الملحق الأمني بالاتحاد الإفريقي من حيث تأمين المباراة كاملة منذ بداية الشوط الأول حتى نهاية الشوط الثاني . يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD تحكيم مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري كان أمراً مثير للجدل

بعد انتهاء مباراة الأهلي بفوزه على نظيرة التونسي تعرض حكم اللقاء للهجوم الشديد مؤكداً الجميع على أنه لم يكن عادلاً أو حاسماُ للمباراة وكانت هذه المباراة تلعب على ستاد نادي برج العرب في الإسكندرية وحسمت النتيجة لصالح نادي القرن ” النادي الأهلي” برصيد ثلاث أهداف رد عليه الفريق التونسي بهدف واحد حفاظاً لماء الوجه ولكن لم ينجو حكم المباراة من الهجوم خاصة بعد احتساب ضربتي جزاء للنادي الأهلي بالإضافة لقيام أحد لاعبي النادي بتمزيق تيشرت اللعب وهذا مخالفاً لأحكام الكره ولكنه لم يتخذ أي إجراء مما أثار الجدل والنقد حوله من الفريق المنافس وجماهيره ولكن في النهاية الكره لا تعترف سوي بالأهداف. يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD مهدي عبيد هو حكم جزائري قام بتحكيم هذه المباراة صرح لبعض الجهات أن كانت هناك أخطاء تحكيميه فهي بسبب حكم الفيديو الذي لم يلتقط الخطأ الذي أحدثه وليد أزاروا بالإضافة لذلك ضربتي الجزاء التي أشاد الكثير بأن النادي الأهلي لم يستحقها وبذلك قام مهدي عبيد بإدانة حكم الفيديو ورداً لما فعله وليد أزارو عند قطع تيشرت اللعب بإيقافه مباريتين وهذه العقوبة الرسمية لمن يفعل مثل هذا التصرف داخل أرض الملعب وأثناء سير المباراة.

يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD



صرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أهم القنوات التي صرح لها نقل مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أفريقيا مباراة العودة حيث أن المباراة ستبث يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2018 حيث أن هذه القنوات تصل إلى ما يتراوح من 26-27 قناة عارضه، وسوف ننشر لكم عبر تلك التقرير القنوات المفتوحة مجاناً لنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب الدور النهائي لأبطال إفريقيا، في مباراة حماسية يترقبها الجميع من أجل تتويج الأهلي للفوز بلقب البطولة.