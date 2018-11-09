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إنفانتينو يحضر نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
إنفانتينو يحضر نهائي دوري أبطال إفريقيا
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محمد الصو
 
قرر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، حضور مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتواجد إنفانتينو برفقة أحمد أحمد رئيس الكاف، ووديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي غادر صباح اليوم لحضور المباراة.

ويلتقي الأهلي الترجي التونسي، مساء اليوم على الملعب الإوليمبي برادس، ضمن منافسات إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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