koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtube
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:26 صعمرو عادل
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtubeيحل النادي الأهلي اليوم ضيفاً ثقيلاً على نادي الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2018؛ خاصةً بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة أثارت جدلاً واسعاً بسبب القرارات التحكيمية التي اعتبرها البعض السبب الرئيسي الذي أدى لخسارة الترجي اللقاء، ويرى البعض الآخر أن الأهلي كان الأفضل طوال المباراة وكان من الطبيعي أن يعزز أفضليته بالفوز.
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtube
يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الترجي اليوم على ملعب رادس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، ويقود اللقاء الحكم باملاك تيسيما كما سيتم استخدام تقنية الفيديو لمساعدته في إدارة اللقاء وهو الأمر الذي يسعى الكاف لتوفيره في المباريات القادمة.
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtube
يحظى نهائي إفريقيا باهتمام كبير على المستوى الإفريقي والعالمي ولذلك يقوم عدد كبير من القنوات بنقل الحدث الأهم على مستوى القارة، فنعرض لكم قائمة من القنوات المقرر إذاعتها للقاء.
|القمر
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|Eutelsat 9°E
|TVT Togo
|11747
|27500
|H
|Eutelsat 9°E
|RTB Burkina Faso
|11900
|27500
|H
|Eutelsat 7°E
|ORTM Mali
|11221
|27500
|H
ويمكنكم معرفة باقي القنوات عبر موضوع مخصص لتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، كما سيتم عرض المباراة على قناة Bein sport HD 1 بتعلق عصام الشوالي وعلي محمد علي.
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtube
ومن الجدير بالذكر أن وليد أزارو حصل على إيقاف مباراتين بسبب قطع القميص الخاص به والذي اعتبره الكاف جريمة في حقه، كما وصف كارتيرون بالتواطؤ لإشارته للحكم للنظر على القميص الممزق في فيديو لم يُعرض على التسجيل الرئيسي للقاء.
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش الاهلي والترجي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | نهائي افريقيا | Youtube
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