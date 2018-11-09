الاهلي HD| بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا| korastar
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا
يستضيف نادي الترجي التونسي، نظيره الأهلي المصري، على ملعب رادس في التاسعة من مساء اليوم الجمعة 12-11-2018، فى إياب الدور النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع انطلاق صافرة البداية.
يستضيف نادي الترجي التونسي، نظيره الأهلي المصري، على ملعب رادس في التاسعة من مساء اليوم الجمعة 12-11-2018، فى إياب الدور النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع انطلاق صافرة البداية.
وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقطع شوطا كبيرا نحو الحصول على لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.
وسيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس HD1، وسيتولى التعليق عليها بالقناة الصوتية الأولى التونسي عصام الشوالي، والقناة الصوتية الثانية سيكون عليها المصري علي محمد علي.
بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا
المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة نهائي افريقيا مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مشاهدة دوري ابطال افريقيا مشاهدة الاهلي مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر شاهد الاهلي الان بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم بث مباشر