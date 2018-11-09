الاهلي HD| بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا| korastar

بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا

يستضيف نادي الترجي التونسي، نظيره الأهلي المصري، على ملعب رادس في التاسعة من مساء اليوم الجمعة 12-11-2018، فى إياب الدور النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع انطلاق صافرة البداية.





وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقطع شوطا كبيرا نحو الحصول على لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.





وسيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس HD1، وسيتولى التعليق عليها بالقناة الصوتية الأولى التونسي عصام الشوالي، والقناة الصوتية الثانية سيكون عليها المصري علي محمد علي.

بث مباشر.. مباراة الأهلى والترجى في نهائى دورى أبطال أفريقيا

